Über FaceTime abserviert: Francis Fulton-Smith litt sehr

Francis Fulton-Smith (56) spricht über die schwere Trennung von seiner Ex. Der Schauspieler war 14 Jahre lang mit Verena Klein verheiratet, doch sie trennten sich im Jahr 2018. Danach fand er in der Unternehmerin Claudia Hillmeier sein Glück und sie führten eine Fernbeziehung. Doch nach zwei Jahren Beziehung machte sie plötzlich über FaceTime Schluss. Wie sehr Francis das mitnahm, berichtete er nun.

Im Interview mit Bunte zeigte sich der "Familie Dr. Kleist"-Star total ehrlich. Gerade die jüngste Trennung per Videoanruf hat ihn ziemlich belastet. "Noch einmal so zurückgewiesen zu werden, hat mich umgehauen. Ich hatte eine depressive Phase, konnte oft kaum aufstehen", erklärte Francis. Nun ist er schon zum zweiten Mal Single – was eigentlich nicht so geplant war: "Am Anfang war es hart. Als ich geheiratet habe, war mein Plan, irgendwann mit meiner Frau auf einer Parkbank zu sitzen und den Enkeln beim Spielen zuzusehen. Heute denke ich: Vielleicht ist meine Bestimmung eine andere."

Francis hat nun erkannt, dass er auch allein ein erfülltes Leben haben und über den Liebeskummer hinwegkommen kann. "So schlimm die Trauer auch war – ich bin dankbar, dass mir das alles passiert ist, denn ich durfte lernen und bin heute ein anderer Mann als vor sechs Jahren", zeigte der 56-Jährige sich zuversichtlich.

Getty Images Claudia Hillmeier und Francis Fulton-Smith

Getty Images Francis Fulton-Smith, Schauspieler

Getty Images Francis Fulton-Smith im Jahr 2018

