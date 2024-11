Francis Fulton-Smith feiert Red-Carpet-Debüt mit Salomea

Francis Fulton-Smith (58) ist seit rund sechs Jahren von seiner Ex Verena Klein geschieden. Mittlerweile hat der Schauspieler eine neue Frau an seiner Seite – und mit dieser feierte er ein glanzvolles Paardebüt auf dem roten Teppich. Gemeinsam mit seiner Partnerin Salomea turtelte der Autor bei der diesjährigen Bambi-Preisverleihung und wirkte überglücklich. Die 30-Jährige war in ein dunkles, fließendes Abendkleid gehüllt, das bodenlang war und Francis strahlte in einem Anzug mit schwarzer Fliege und weißem Hemd.

Seine neue Freundin lernte der Autor während der Pandemie über Social Media kennen. Damals schrieben sich beide regelmäßig – und es funkte. Gegenüber Bunte erinnerte sich Francis: "Es baut sich auf und man mag den Sound der Stimme und wir haben sehr viel gelacht – wir lachen gerne. Das war sehr wichtig und dann haben wir irgendwann gesagt: 'Wann wollen wir uns treffen?'" Auch Salomea betonte gegenüber dem Magazin, wie harmonisch die Beziehung mit dem Münchner ist: "Er bereichert mich jeden Tag mit seinem Humor und seiner Art, wie er die Dinge im Leben sieht. Wir ergänzen uns sehr gut."

Von 2004 bis 2018 war Francis mit Verena verheiratet. Danach lief es in Sachen Liebe eher mau für den 58-Jährigen, denn auch die Beziehung mit Unternehmerin Claudia Hillmeier zerbrach. In einem früheren Interview mit dem Boulevardblatt fasste Francis zusammen: "Noch einmal so zurückgewiesen zu werden, hat mich umgehauen. Ich hatte eine depressive Phase, konnte oft kaum aufstehen." Nun scheint er jedoch in Salomea die große Liebe gefunden zu haben: Mit seiner rund 28 Jahre jüngeren Partnerin ist Francis schon seit circa zwei Jahren liiert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Salomea und Schauspieler Francis Fulton-Smith, November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Francis Fulton-Smith, Schauspieler

Anzeige Anzeige