Trennungsnews von "Familie Dr. Kleist"-Star Francis Fulton-Smith (54)! 129 Folgen lang spielte er in der beliebten Arztserie die Hauptfigur Christian Kleist, bis die Serie 2020 nach neun Staffeln eingestellt wurde. Nach diesem beruflichen Rückschlag muss Francis jetzt auch eine Enttäuschung privater Natur bewältigen. Der TV-Star gab eine traurige Neuigkeit bekannt – die Beziehung zu seiner Langzeitfreundin Claudia Hillmeier ist an den momentanen Umständen gescheitert.

In einem aktuellen Bunte-Interview machte Francis die Trennung offiziell: "Wir haben uns in Liebe freigegeben. Wir waren sehr glücklich, aber Covid hat unser Leben komplett verändert und damit konnten wir immer weniger gut umgehen. Es wurde wöchentlich komplizierter, uns zu sehen, denn Claudia hat ihr Kerngeschäft in den USA, ich in Europa", erklärte er die schwere Entscheidung, getrennte Wege zu gehen. Zuletzt hätten sich die beiden Anfang Dezember auf den Bahamas gesehen, wo Francis die Unternehmerin besucht hat. Das allein sei sehr aufwendig gewesen und hätte mehrere Tage gedauert. Diese Umstände hat das Liebesglück nicht überstanden, die beiden scheinen sich aber im Guten getrennt zu haben.

Über Weihnachten wollte Claudia Francis und seine Kinder noch in Deutschland besuchen, aber ihr Flug aus Miami wurde kurzfristig storniert. "Das hat uns alle wahnsinnig frustriert und war ein großer Knackpunkt in unserer Beziehung, wir standen beide unter Schock", verriet Claudia. Die Trennung sei ein schleichender aber unabwendbarer Prozess gewesen.

