Nach Scheidung: Francis Fulton-Smith hat eine neue Partnerin

Francis Fulton-Smith (58) zeigt sein Glück bald der ganzen Welt: Wie der Schauspieler im Gespräch mit Bunte verrät, wird er am 7. November erstmals mit seiner Lebensgefährtin Salomea bei der Bambi-Verleihung über den roten Teppich laufen. Während Corona lernten sich die beiden auf der Social-Media-Plattform Instagram kennen und fingen an, Nachrichten auszutauschen. Vier oder fünf Monate nach dem ersten Kontakt kam es dann zu einem Treffen "irgendwo auf halbem Weg zwischen München und dem Schwarzwald". Mittlerweile gehen die beiden seit knapp zwei Jahren gemeinsam durchs Leben und die 30-Jährige ist mittlerweile aus dem Schwarzwald zu Francis gezogen.

Gegenüber dem Blatt verraten die beiden, was sie aneinander schätzen. "Salomea ist faszinierend. Und so wunderbar liebenswert. Sie ist eloquent. Sie ist wunderschön. Sie ist sexy. Sie ist gebildet", schwärmt Francis und Salomea erzählt ebenfalls ganz verliebt: "Francis ist total charmant, warmherzig, großzügig und superspontan."

Hinter Francis liegen harte Jahre: 2018 ließen sich der Grießnockerlaffäre-Darsteller und seine Ex-Frau Verena Klein nach knapp 14 Jahren Ehe scheiden. Danach war er mit der Unternehmerin Claudia Hillmeier liiert. Doch auch diese Beziehung ging in die Brüche, da sie nach zwei Jahren via FaceTime den Schlussstrich zog. Daran hatte Francis schwer zu knabbern, wie er im Bunte-Interview verriet: "Noch einmal so zurückgewiesen zu werden, hat mich umgehauen. Ich hatte eine depressive Phase, konnte oft kaum aufstehen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Francis Fulton-Smith, 2022 in München

Anzeige Anzeige

Getty Images Claudia Hillmeier und Francis Fulton-Smith, 2019

Anzeige Anzeige