Bahnt sich bei Kate Merlan und Jakub ein Rosenkrieg an?

Wird es zwischen Kate Merlan (35) und Jakub Merlan-Jarecki (27) jetzt richtig eskalieren? Bei den Eheleuten hatte es schon seit mehreren Wochen gekriselt – gestern machte die Reality-TV-Bekanntheit dann öffentlich, dass die zwei nun endgültig getrennte Wege gehen. Daraufhin wurde sie etwas emotional und machte ihrem Frust Luft. Das gefiel dem Fußballer aber ganz und gar nicht. Entbrennt deshalb bald ein heftiger Netz-Streit zwischen Kate und Jakub?

Dass Kate sich ein wenig über ihren Ex ausgelassen hatte, regte den Muskelmann tierisch auf. "Das mit der Trennung ist die eine Sache, aber man kann selbst bei einer Trennung menschlich bleiben. Aber ich sage euch eins: Heute wurden Grenzen überschritten, die man nicht mehr rückgängig machen kann. [...] Und jetzt bin ich dran", kündigte er in seiner Instagram-Story an. Es sei schon zu viel gewesen, dass Kate die Trennung einfach so öffentlich gemacht hat – aber was sie danach gesagt habe, wolle Jakub so nicht auf sich sitzen lassen.

Aber was hatte Kate überhaupt gesagt? "Ich brauche keinen Ehemann, wo sich das ganze Leben nur um Ballermann, um Saufen und um Partys dreht – der seine Privatsphäre mit seiner Frau nicht schützen kann, der Sachen weitererzählt, die privat sind und keinen was angehen", hatte sie in ihrer Instagram-Story gewettert. Außerdem habe Jakub direkt mit anderen Frauen abgehangen. "Ich bin sowas von durch", hatte sie zum Schluss noch betont.

Anzeige

Sonstige Jakub Jarecki und Kate Merlan

Anzeige

Temptation Island V.I.P., RTL Jakub Jarecki und Kate Merlan bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de