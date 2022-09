Alles aus: Kate Merlan und ihr Jakub haben sich getrennt!

Die Ehe von Kate Merlan (35) und ihrem Jakub (27) scheint tatsächlich gescheitert zu sein. Die Reality-TV-Bekanntheit und der Fußballer machten ihre Liebe 2020 öffentlich. Ein Jahr später stellten die beiden ihre Beziehung bei Temptation Island V.I.P. auf die Probe – mit Erfolg. Ihr Liebesglück krönten die beiden im vergangenen November mit ihrer Traumhochzeit. Vor wenigen Monaten fing es bei dem Paar aber an zu kriseln: Die Mallorca-Eskapaden des Sportlers waren der Grund dafür. Nachdem sich die Dinge immer weiter zugespitzt hatten, gab Kate nun bekannt: Sie und Jakub sind getrennt.

In ihrer Instagram-Story bestätigte Kate jetzt das, was viele ihrer Follower schon seit Längerem befürchtet hatten: "Ich bekomme von euch täglich unzählige Nachrichten, was mit Jakub und mir ist. Und ich möchte einfach ehrlich zu euch sein: Wir haben uns getrennt!" Offenbar scheinen Kate und Jakub ihre Liebe tatsächlich aufgegeben zu haben.

Die traurigen Nachrichten kommen für Kates Follower wohl leider nicht überraschend. Zuvor hatte Kate bereits alle gemeinsamen Fotos mit dem Muskelmann aus ihrem Social-Media-Account verbannt – außerdem war der Kicker vor wenigen Wochen aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen.

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki im Februar 2022

Privat Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki bei ihrer Hochzeit

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Reality-TV-Star

