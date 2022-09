Funkstille mit Ex Christina: Salvatore Vassallo ist froh!

Salvatore Vassallo scheint Christina Dimitriou (30) nicht in seinem Leben zu vermissen! Die beiden Ex-Partner gingen 2019 zusammen zu Temptation Island. Nach der Show zerbrach ihre Beziehung allerdings. Besonders friedlich lief die Trennung nicht ab, immer wieder feindeten die beiden sich öffentlich an. Als sie 2020 bei Ex on the Beach aufeinandertrafen, eskalierte die Situation völlig. Aktuell haben sie keinen Kontakt – und darüber ist Salvatore überglücklich, wie er Promiflash verrät!

Im Interview mit Promiflash erzählt Salvatore, dass er froh sei, Christina los zu sein. "Mein Leben hat sich seitdem so positiv verändert. Nichts toxisch. Diese Unterdrückung und Kontrollen, Unterstellungen, negative Energie im Privaten... Das hat mich fast umgebracht", erinnert er sich. Im TV wirke seine Ex immer lustig und glücklich – die Wahrheit sehe aber ganz anders aus. "Ich bin froh, dass wir einfach kein Verhältnis mehr haben", betont der Muskelmann.

Salvatore ist aber überzeugt davon, dass seine Verflossene ihm eine Menge zu verdanken habe. "Hätte ich Christina damals nicht aus ihrem Leben im Billig-Strumpfhosenladen als Aushilfe rausgezogen, wäre sie heute immer noch im Laden am Verkaufen", meint er – heute lebe sie das beste Leben. Der Casanova findet aber, dass sie sehr abgehoben wirke.

Anzeige

@shankarphotography Salvatore Vassallo, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

TVNOW Salvatore Vassallo und Christina Dimitriou bei "Ex on the Beach"

Anzeige

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de