Baby ist da: Christina Dimitriou ist erstmals Mama geworden

Erfreuliche Nachrichten aus der Reality-TV-Welt: Christina Dimitriou (33) durfte ihren ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Das deutet die einstige Temptation Island V.I.P.-Teilnehmerin nun in einer aktuellen Instagram-Story an. Wegen der Geburt ihres Babys war es um die frischgebackene Mama zuletzt relativ still geworden. "Jetzt wisst ihr, wieso ich seit Tagen nicht aktiv bin. Ich bin so überglücklich und uns geht es gut", richtet sich Christina an ihre Fans und veröffentlicht dazu ein Foto ihres Wonneproppens in einem cremefarbenen Strampler.

Ihre Schwangerschaft machte die 33-Jährige zu einem besonderen Anlass öffentlich – nämlich Anfang Dezember bei den allerersten Reality Awards. Allerdings hielt sie sich mit Einzelheiten zu ihrer Schwangerschaft ziemlich bedeckt. Im Januar verriet die Reality-TV-Bekanntheit zumindest, dass sie eine kleine Tochter erwartet. "Ich werde mir auch noch weitere Tage eine Auszeit nehmen. Danke im Voraus für euer Verständnis", erklärt Christina jetzt gegenüber ihrer Community.

Wer der Kindsvater ist, ist bislang nicht bekannt. Allerdings deutete sie in der Vergangenheit auf Social Media an, dass sie ihren Sprössling allein großziehen werde. Christina gilt aktuell offiziell als Single. Zuletzt war sie mit Aleksandar Petrovic (34) zusammen. Ihre Beziehung zerbrach bei "Temptation Island V.I.P.", da er sich während des Treuetests in eine Verführerin verliebte. Dennoch scheint er ihr das Babyglück von ganzem Herzen zu gönnen. "Er freut sich sehr für sie und wir beide – ob man es uns glauben mag oder nicht – wünschen ihr und dem Baby nur das Beste", erklärte seine Verlobte Vanessa Nwattu auf Instagram.

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou, Realitystar

