So war es für Aleks Petrovic, bei "The 50" auf Ex zu treffen

Aleksandar Petrovic (34) und Christina Dimitriou (33) treffen in der neuen Staffel der Reality-Show The 50 wieder aufeinander. Die beiden waren viele Jahre ein Paar, bevor ihre Beziehung 2022 am Treuetest bei Temptation Island V.I.P. scheiterte. Aleks verliebte sich damals in die Verführerin Vanessa Nwattu, mit der er seitdem zusammen ist. Auf Instagram erklärt er nun, wie es für ihn war, seiner Ex-Partnerin vor laufenden Kameras zu begegnen: "Es ist natürlich nie angenehm, mit der Ex-Partnerin in einer TV-Show zu sein, deshalb habe ich es bisher auch immer strikt boykottiert."

Nach fast drei Jahren, so Aleks weiter, sei jedoch genug Zeit vergangen, um die vergangene Beziehung auf beiden Seiten zu verarbeiten. Dies sei ein Grund gewesen, warum er dieses Mal eine Zusammenarbeit mit seiner Ex akzeptierte. Aus Respekt gegenüber seiner aktuellen Partnerin hielt Aleks den Kontakt zu Christina jedoch minimal. "Ich habe aus Respekt zu Vanessa nur bei der Begrüßung Christinas Hand geschüttelt und danach kein einziges Wort mehr mit ihr gewechselt", betont der Realitystar.

Während Aleks das Wiedersehen mit Christina eher nüchtern betrachtet habe, schien es bei der frischgebackenen Mama anders auszusehen. Christina gab zu, dass die Begegnung mit ihrem Ex-Freund ihr einiges abverlangt habe. "Ich hatte schon Pipi in den Augen. Wenn ich ihn sehe, dann kommt alles wieder hoch, was er mir angetan hat", äußerte sie sich im Interview der ersten Folge emotional. Trotz dieser intensiven Gefühlsregung schaffte es Christina, sich bei der Begrüßung zusammenzureißen und zeigte mit dem Händeschütteln zumindest äußerlich Höflichkeit.

Panama Pictures / ActionPress Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei den Reality Awards 2024

Amazon MGM Studios Christina Dimitriou, "The 50"-Kandidatin

