Kuschelzeit: Christina Dimitriou teilt erstes Foto mit Baby

Christina Dimitriou (33) ist frischgebackene Mama, denn vor wenigen Tagen kam ihre Tochter auf die Welt. Auf Instagram kommt die Das große Promi-Büßen-Bekanntheit nun ins Schwärmen und teilt erstmals ein Foto mit ihrer kleinen Prinzessin. "My Always, das ist also Liebe", schreibt sie zu einem Schnappschuss, auf dem sie mit ihrem Baby kuschelt, und ergänzt voller Freude: "Ich bin so überglücklich, es ist nicht in Worte zu fassen, es ist das Schönste, das es gibt!"

In der Kommentarspalte ihres Beitrags häufen sich zahlreiche Glückwünsche. Nicht nur ihre Fans sind ganz aus dem Häuschen über die zuckersüße Aufnahme, auch einige Promis lassen Gratulationen da – wie zum Beispiel Pia Tillmann (39), Alessia Herren (23) oder Nathalie Gaus. Lars Steinhöfel (39) schreibt unter anderem: "Viel Ruhe und Zeit für euch in dieser ersten aufregenden Etappe!" Außerdem wünscht Sandra Sicora (32): "Ganz viel Liebe!" Melody Haase (31) freut sich wiederum: "Das erste offizielle Bild von der Queen und ihrer Prinzessin!"

Christina ist von den liebevollen Worten entzückt. "Ich bedanke mich herzlich für alle Glückwünsche, die ihr uns gesendet habt!", heißt es ferner und Christina fügt hinzu: "Ich habe die besten Supporter und Follower. Danke, danke, danke!" Diesen verriet sie schon vor wenigen Tagen in ihrer Story, dass ihr Wonneproppen das Licht der Welt erblickt hat. Ihre Schwangerschaft machte Christina bereits Anfang Dezember 2024 bei den Reality Awards publik. Wenig später verriet sie zudem, dass sie ihr Kind alleine großziehen wird.

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou, Realitystar

