Christina Dimitriou wuppt Babyalltag ohne Vater ihres Kindes

Im März dieses Jahres ist die Reality-TV-Bekanntheit Christina Dimitriou (33) zum ersten Mal Mama geworden. Seither bestreiten Christina und ihre kleine Tochter das Leben als Duo, denn der Vater von Christinas Kind ist weder bekannt noch im Leben der 33-Jährigen präsent. Doch wie geht es der ehemaligen Temptation Island-Teilnehmerin als alleinerziehende Mutter? Im Gespräch mit dem Podcast "Blitzlichtgewitter" wird Christina gefragt, ob ihr der "fehlende" Papa denn gar nicht fehlt. "Hä? Natürlich nicht", antwortet die Influencerin selbstbewusst und räumt damit alle Zweifel aus der Welt.

Den Alltag mit ihrem Baby wuppt die Reality-TV-Bekanntheit problemlos ohne den Vater ihres Kindes. Im Gespräch mit dem Podcast verrät Christina zudem noch weitere Details zu ihrem Familienleben. "Ich bin fast nur zu Hause", betont sie in dem Interview. Christina scheint sich voll und ganz auf ihre kleine Tochter zu konzentrieren. Auch das frühe Aufstehen sei für sie keine große Umstellung, da sie noch nie eine Langschläferin gewesen ist. Ab und an für ihr Baby in der Nacht aufzuwachen, stellt für die 33-Jährige kein Problem dar. Sie macht damit deutlich, wie gut sie in ihrer neuen Rolle zurechtkommt und dass sie den Herausforderungen des Mama-Daseins bestens gewachsen ist.

Christina hat sich als frischgebackene Mutter nicht nur charakterlich und in ihrem Lebensstil, sondern auch äußerlich verändert. Vor rund drei Wochen überraschte Christina ihre Fans mit einer radikalen Typveränderung. Sie zeigte sich plötzlich mit schulterlangem Bob und ganz natürlichen Lippen. Die Reality-TV-Darstellerin äußerte stolz gegenüber Promiflash: "Wenn ich mir was in den Kopf setze, dann mache ich es einfach. Ich ziehe dann einfach durch und fertig." Das neue Styling kam in ihrem Umfeld richtig gut an. Christina erzählte: "Oh, die sind alle begeistert, gerade von dem Bob und von den natürlichen Lippen."

Getty Images Christina Dimitriou, Realitystar

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou, Realitystar

