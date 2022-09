Nele Ludowig war erstmals ohne Frauke auf dem Red Carpet!

Nele Ludowig wird flügge! Vor rund einem Jahr hat TV-Moderatorin Frauke Ludowig (58) ihre Tochter in die Öffentlichkeit eingeführt und zu ihrem ersten Red Carpet mitgenommen. Seitdem absolvierte das Mutter-Tochter-Gespann schon mehrere süße Auftritte. Doch nun war es wohl Zeit, die 19-Jährige mal alleine loszuschicken: Nele absolvierte ihren ersten roten Teppich ohne Mama Frauke – und war dabei total aufgeregt!

Am Dienstag besuchte die angehende Journalistin ein Event der Marke Dior in Berlin. In einem hübschen weißen Outfit posierte sie für die Fotografen vor Ort. Auf den Bildern wirkt Nele schon wie ein Profi. Doch im Gala-Interview gab sie dann zu, dass sie doch ganz schön nervös war! "Ja, das ist das erste Mal für mich so ganz alleine. Ich war auch in Sorge", schilderte Fraukes Töchterchen – ergänzte dann jedoch: "Aber es ist in Ordnung, es fühlt sich auch gut an und ich weiß, dass das schon wird... Trotzdem ist es die ersten Male komisch."

Zumindest konnte Nele sich bei der Party mit einem anderen Promi-Spross verbünden: Auch Heidi Klums (49) Tochter Leni (18) war vor Ort! Die beiden Mädels scheinen sich gut verstanden zu haben und posierten für gemeinsame Fotos.

Anzeige

ActionPress Frauke und Nele Ludowig auf der Berlin Fashion Week 2022

Anzeige

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Nele Ludowig und Leni Klum bei dem Dior Event in Berlin

Anzeige

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Nele Ludowig und Leni Klum bei dem Dior Event in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de