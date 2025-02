Diese Modetrends feiern Nele und Frauke Ludowig zurzeit

Frauke Ludowig (61) hat schon einige Red Carpets hinter sich gebracht und auch ihre Tochter Nele sammelt immer mehr Erfahrungen im Blitzlichtgewitter. Auf der Marc Cain Fashion Show im Rahmen der Berlin Fashion Week plauderten sie nun mit Promiflash über ihre liebsten Modetrends für das Jahr 2025. "Für mich sind diese leichten Kaschmirmäntel ein absoluter Trend. Die kann man auch im Sommer tragen, wenn es abends ein bisschen kühler ist", berichtete die "Exclusiv"-Moderatorin. Nele ergänzte: "Bei mir sind es tatsächlich Boots und Stiefeletten, weil ich in letzter Zeit kaum noch Turnschuhe trage."

Während sich Frauke sehr für Fashion interessiert und auch die neuesten Kollektionen der Designer verfolgt, ist sie kein Fan der Schnelllebigkeit der Modeindustrie. Im Promiflash-Interview betont sie, dass sie bei Neuanschaffungen immer bedenke, dass sie ihre Kleidung länger als eine Saison tragen möchte. Zu häufig habe sie schon zurückgeblickt und festgestellt: "Also eigentlich hast du das viel zu selten angehabt."

Für Nele ist ihre Mama in vielerlei Hinsicht ein Vorbild. Beruflich startet die 21-Jährige gerade ihre Moderationskarriere und tritt damit in Fraukes Fußstapfen. Doch auch modisch schneiden sich die Studentin und ihre Schwester Nika gerne eine Scheibe von ihrer Mutter ab. "Ihr beide fragt nie, ob ihr was von mir anziehen könnt, sondern bedient euch einfach in meinem Schrank – und bei Papas T-Shirts", witzelte die Autorin 2023 gegenüber Bunte, woraufhin Nele einwarf: "Wir teilen halt gerne, Mama!"

AEDT / ActionPress Frauke Ludowig, Moderatorin

Instagram / nika.roeffen Frauke Ludowig mit ihren Töchtern Nele und Nika und Mann Kai

