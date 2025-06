Mit 61: Frauke Ludowig begeistert ihre Fans ungeschminkt

Frauke Ludowig (61) überrascht ihre Fans auf Instagram mit einem ganz besonderen Video. Die beliebte Moderatorin zeigt sich darin zunächst völlig ungeschminkt und strahlt glücklich in die Kamera. Im nächsten Schnitt trägt sie dann ihr übliches Make-up. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: Fraukes natürliche Schönheit begeistert ihre Fans, die mit zahlreichen positiven Kommentaren antworten. "Sehr cool. Egal ob mit oder ohne Make-up. Du bleibst eine wunderschöne und supersympathische Frau", lobt ein User. Ein weiterer findet: "Schön, so oder so. Weiblichkeit hat so viele Facetten."

Auch ein Kommentar von Carmen Geiss (60) findet sich unter dem Beitrag. "Du siehst wie immer mega aus", schwärmt die Frau von Robert Geiss (61). Carmen und Frauke haben erst kürzlich zusammengearbeitet – jedoch aus einem unschönen Anlass. Für ihre Show "Exclusiv" drehte das RTL-Urgestein einen Beitrag über den Raubüberfall bei den Geissens in Saint-Tropez, der sich am vergangenen Wochenende ereignete. Vorab veröffentlichte Frauke Aufnahmen der Überwachungskameras zum Zeitpunkt des Einbruchs auf ihrem Profil in den sozialen Medien. "Das hier sind Aufnahmen, die mir die Geissens exklusiv zur Verfügung gestellt haben", kommentierte sie die Videos und stellte klar: "Der Schock sitzt tief."

Am vergangenen Wochenende, in der Nacht zum Sonntag, hatte sich der Vorfall ereignet. Während Carmen und Robert den Abend entspannt vor dem Fernseher ausklingen ließen, verschafften sich vier bewaffnete Männer Zugang zu ihrem Anwesen. Die Täter drohten dem Ehepaar, griffen es körperlich an und verletzten es. Zudem erlangten sie Zugang zum Tresor des Hauses und entwendeten Schmuck und Bargeld. Aktuell sind Carmen und Robert in Zusammenarbeit mit der französischen Polizei auf der Suche nach den Übeltätern – dabei sollen KI-Bilder helfen.

