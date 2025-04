Frauke Ludowig in Sorge: Tochter Nele urlaubt in Kapstadt

Frauke Ludowig (61) und ihre Tochter Nele stellen ihre enge Beziehung im Netz unter Beweis. In einem neuen TikTok-Clip kuschelt das Mutter-Tochter-Duo vor der Kamera, während Nele erzählt, sie fliege in wenigen Stunden nach Kapstadt in Südafrika. Die "Exclusiv"-Moderatorin ist davon so gar nicht begeistert und scheint ihren Sprössling nicht loslassen zu wollen. "Mama kriegt die Krise", lacht Nele und macht klar, dass sie sich von ihren Plänen nicht abbringen lassen wird. Frauke versucht sogar, ihr Töchterchen durch eine ausgiebige Shoppingtour zum Bleiben zu bewegen. "Bleib doch hier, ich kaufe dir was", bietet sie an.

Frauke pflegt ein sehr enges Verhältnis zu ihren beiden Töchtern Nele und Nika. Nele schildert in dem Clip, sie habe ihrer Mutter versprochen, sich viermal täglich per Telefon zu melden. "Sie hat gesagt: 'Nika ruft mich mehr an'", erzählt sie entgeistert und fragt: "Soll ich mir ein Walkie-Talkie an den Leib hängen?" Letztendlich einigen sich die beiden darauf, dass die Studentin ihre Reise selbstverständlich antreten wird. Auf Instagram zeigt Nele kurz darauf die ersten Eindrücke aus Südafrika. Frauke kommentiert unter dem Beitrag: "Komm endlich wieder!"

Nele tritt aktuell in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter. Immer wieder lässt sich das Duo gemeinsam bei Events blicken und auch im Fernsehen treten sie zusammen auf, wie zuletzt in der Talkshow "Kölner Treff". Zudem startet Nele auch ihre eigenen Projekte – darunter ihr Video-Podcast mit dem Titel "Nele meets".

Anzeige Anzeige

Instagram / nelelud Nele Ludowig in Kapstadt, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / nika.roeffen Frauke Ludowig mit ihren Töchtern Nele und Nika sowie ihrem Mann Kai

Anzeige Anzeige

Anzeige