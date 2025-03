22 Jahre Ehe: Frauke Ludowigs Mann verrät Erfolgsgeheimnis

Kai Röffen, der 64-jährige Ehemann der RTL-Moderatorin Frauke Ludowig (61), hat am 13. März in den Hamburger Stadthöfen seine Ausstellung "handheld" eröffnet. Die Kunstausstellung in der Livia Lisboa Fotokunst Galerie zeigt Fotografien, die ausschließlich mit dem Handy aufgenommen wurden – ungeschnitten, unretuschiert und ohne Rahmen. Frauke, bekannt aus der Sendung "Exclusiv", stand ihrem Mann dabei unterstützend zur Seite, überließ ihm jedoch bei diesem besonderen Anlass bewusst die Bühne, auch, wenn sie ihn mehr als nur einmal für Fotosessions rufen musste. "Das Geheimnis einer guten Ehe ist, an den richtigen Stellen da zu sein und an den richtigen Stellen wegzuhören", resümierte Kai im Interview mit Gala augenzwinkernd. Frauke intervenierte: "Heute Abend hast du ein bisschen zu oft weggehört." Aber sie verzeihe es ihm. "Ich bin einfach unglaublich stolz auf ihn."

Kai schien sich im Rampenlicht nicht ganz so wohl zu fühlen wie seine Frau. "Das ist nicht mein präferiertes Umfeld", räumte der Künstler ein. Er danke zwar allen, die seine Bilder bewundern, der "ganze Trubel" müsse allerdings nicht unbedingt sein. Das Konzept der Ausstellung hebt sich von Kais beruflichem Alltag, der von präziser Planung geprägt ist, deutlich ab. Mit "handheld" konzentriere sich der Fotograf auf das Ungeschönte und Unperfekte, was die Einzigartigkeit jedes Moments betont. Prominente Wegbegleiter und Freunde des Paares ließen es sich nicht nehmen, bei der Eröffnung dabei zu sein und die Werke zu begutachten. Doch obwohl Frauke, die seit 30 Jahren eine feste Größe im TV ist, vor Stolz für ihren Mann strahlt, gestand sie mit einem Augenzwinkern, dass er auch bei kreativen Entscheidungen selten auf sie höre. Im Gespräch mit Gala verriet sie, dass Kai die Ausstellung nahezu allein vorbereitet habe.

Bereits seit vielen Jahren gehen Frauke, die auch das Das Sommerhaus der Stars-Wiedersehen moderiert, und Kai gemeinsam durchs Leben und meistern dabei sowohl den Alltag als auch öffentliche Auftritte mit Leichtigkeit. Seit 2001 sind sie ein Paar, 2003 gaben sie sich das Jawort. Gemeinsam ziehen sie zwei Töchter groß und verstehen es, sich gegenseitig Raum für persönliche Projekte zu geben und diese trotzdem gemeinsam zu feiern. Frauke, die trotz glamouröser TV-Auftritte für ihre Bodenständigkeit bekannt ist, scheint es sichtlich zu genießen, in solchen Momenten eine unterstützende Rolle einzunehmen. "Er hat so viele Talente, und ich bin einfach glücklich, das alles miterleben zu können", sagte sie bereits in früheren Interviews. Ihre Beziehung gilt als Vorzeigebeispiel dafür, wie berufliches und privates Leben harmonisch in Einklang gebracht werden können.

Getty Images Frauke Ludowig, TV-Star

Instagram / nika.roeffen Frauke Ludowig mit ihren Töchtern Nele und Nika und Mann Kai

