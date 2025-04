35 Jahre RTL: Frauke Ludowig erinnert sich an ihre Anfänge

Frauke Ludowig (61) feiert jetzt ein besonderes Jubiläum: Vor 35 Jahren, am 2. April 1990, stand die Moderatorin erstmals live vor der Kamera. Damals moderierte sie für das Regionalprogramm RTL WEST, das in einem TV-Studio in Essen produziert wurde. Von dort aus brachte sie bereits mit 26 Jahren die Nachrichten aus Nordrhein-Westfalen in die Wohnzimmer der Zuschauer. Auf Instagram blickte Frauke nun mit einem alten Videoclip auf diese Zeit zurück: "Dieses Fundstück möchte ich euch nun wirklich nicht vorenthalten." Ihre Begeisterung für den Job sei trotz Herausforderungen nie erloschen, so die Moderatorin weiter.

Ein Sprungbrett für die große Karriere: Von RTL WEST führte Fraukes Weg 1993 zu "Explosiv – Das Magazin", bevor sie wenig später die Moderation von "Exclusiv – Das Starmagazin" übernahm, das sie seit der ersten Folge bis heute beim Sender moderiert. Mit ihrer charmanten und professionellen Art etablierte sie sich als feste Größe in der deutschen TV-Landschaft. RTL blieb sie trotz vieler Veränderungen in der Fernsehbranche bis heute treu. Frauke erinnert sich, wie herausfordernd und zugleich prägend die ersten Jahre ihrer Karriere waren: "Ich habe gefühlt nur gearbeitet, tagsüber Beiträge gedreht und getextet, Moderationen geschrieben, dann in die Maske und ab ins Studio."

Außerhalb des Fernsehstudios ist die Moderatorin bodenständig und familienverbunden. Sie lebt mit ihrem Mann Kai Roeffen, mit dem sie seit 1994 verheiratet ist, und ihren beiden Töchtern in Köln. Bevor sie die Promiwelt eroberte, sammelte sie erste Erfahrungen als Radiomoderatorin, bis RTL ihr den Einstieg vor die Kamera ermöglichte. Trotz ihres Erfolgs hat sie nie den Kontakt zur Realität verloren – dank harter Arbeit und den richtigen Gelegenheiten. Der Blick in die Vergangenheit zeigt, wie konstant ihre Leidenschaft für den Beruf geblieben ist, und warum sie auch nach so vielen Jahren aus der deutschen Fernsehwelt nicht wegzudenken ist. "Ich kann euch sagen, das war so eine aufregende Zeit", schreibt sie in ihrem Post.

Frauke Ludowig bei "Let's Dance", April 2024

Frauke Ludowig, 2024

