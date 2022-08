Pink und Rot: Stars bezaubern bei VIP-Event auf Mallorca

Star-Auflauf auf Malle! Luxusimmobilien-Makler Marcel Remus (35) hat am Donnerstagabend mal wieder zahlreiche Promis zu seinem beliebten Sommer-Event eingeladen – die Feierlichkeiten fanden in Palma auf Mallorca statt. Rund 400 VIPs sollen mit ihrem Gastgeber gefeiert haben. Das Motto des prunkvollen Abends war "Strong Women". Offenbar gab es für die Ladys auch einen Dresscode: Die Promi-Damen erschienen alle in roten und pinkfarbenen Roben!

Auf dem Red Carpet waren einige Hingucker unterwegs! So bezauberte Schauspielerin Sila Sahin (36) in einem roten Fransenkleid im 20er-Jahre-Stil mit extrahohem Beinschlitz. Auch Boris Beckers (54) Tochter Anna Ermakova (22) war sehr sexy unterwegs: Das Model trug ein hautenges pinkes Kleid, das ihre Topfigur perfekt zur Geltung brachte. Marco Reus (33)' Frau Scarlett Gartmann (28) begeisterte in einem dunkelroten Minidress mit seitlicher Schleppe. Auch die TV-Gesichter Natascha Ochsenknecht (57), Franziska Knuppe (47), Lilly zu Sayn-Wittgenstein (49), Panagiota Petridou (43), Nina Moghaddam (41) und Jörn Schlönvoigt (36) waren vor Ort. Vera Int-Veen (54) kam in Begleitung ihrer Partnerin Christiane.

Für einen weiteren süßen Moment auf dem Red Carpet haben Moderatorin Frauke Ludowig (58) und ihre Tochter Nele Ludowig gesorgt – ganz stolz posierten die zwei zusammen für die Fotografen. Für die 19-Jährige war es übrigens ein ganz besonderer Anlass: Nele ist offiziell in die Fußstapfen ihrer beliebten Mama getreten und feierte bei der VIP-Party ihr Debüt als Moderatorin. Im RTL-Interview zeigte sie sich vorab total aufgeregt: "Allen Menschen mitten ins Gesicht zu schauen, ist dann schon noch mal etwas anderes..."

