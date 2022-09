Tatjana Gsell trauert um Ferfried Prinz von Hohenzollern!

Ferfried Prinz von Hohenzollern ist tot! Der schwäbische Adelige war vor allem durch seine Ex-Escort-Ex-Ehefrau Tatjana Gsell (51) als "Foffi" bekannt. Die zwei machten ihre Beziehung mit einem Altersunterschied von 28 Jahren im Jahr 2004 in den Medien öffentlich. Jetzt gab sein engster Familienkreis bekannt, dass der ehemalige Rennfahrer in der Nacht von Montag auf Dienstag im Alter von 79 Jahren verstorben ist!

Der deutsche Adelige Ferfried Prinz von Hohenzollern sei am Dienstag im Klinikum Großhadern in München verstorben. Das gab jetzt sein engster Familienkreis gegenüber Bild bekannt. Die Todesursache ist bisher noch unklar. "Foffi" kannte TV-Deutschland vor allem an der Seite seine Ex-Frau Tatjana Gsell. Die Doku-Soap "Tatjana & Foffi – Aschenputtel wird Prinzessin" auf RTL II verfolgte ihr gemeinsames Leben.

Ferfried Prinz von Hohenzollern und seine Tatjana ließen sich 2007 scheiden. "Wir waren zwei Jahre zusammen. Und ich bin ganz ehrlich: Das erste Jahr war es eine Beziehung, eine Liebesbeziehung. Aber wir waren zu unterschiedlich. Das letzte Jahr haben wir nur noch für die Medien funktioniert“, verriet sie damals gegenüber Exclusiv.

Prinz Ferfried von Hohenzollern in Köln

Tatjana Gsell und Prinz Ferfried von Hohenzollern im Mai 2006 in Berlin

Ferfried Prinz von Hohenzollern im Juli 2017 in München

