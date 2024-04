Kein "Männer-Detox" mehr: Tatjana Gsell will sich verlieben!

Tatjana Gsell (52) hat es satt, Single zu sein! Die Reality-TV-Bekanntheit ist sich im Interview mit Bild sicher: "Männer-Detox ist nicht mein Ding. Ich bin bereit für eine neue Liebe." Doch die Suche gestaltet sich gar nicht so einfach. Sie sei eben eine sexy Frau und zeige das auch gern, damit könne nicht jeder umgehen. Eins würde die Blondine darüber hinaus immer über einen Mann in ihrem Leben stellen – ihren geliebten Hund Horst! "Mein Horsti schläft auch in meinem Bett, das kommt bei manchen Männern nicht so gut an. Das bleibt aber so. Horst ist mein Beschützer", betont Tatjana.

Zwei Anwärter habe sie mit ihrem Fellfreund bereits in die Flucht geschlagen. Abgesehen von der Tierliebe hat Tatjana auch sonst eine ziemlich klare Vorstellung von den Eigenschaften ihres Traummannes. "Ich hätte gerne einen intelligenten Mann, mit dem ich mich gut unterhalten kann. Einen schlauen Kerl, der auch liebevoll ist", erzählt das einstige Erotikmodel. Obwohl sie hoch motiviert sei, endlich den richtigen Partner zu finden, empfinde sie die Suche dennoch als sehr anstrengend. Doch die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin bleibt optimistisch: "Die Tatjana von früher ist Vergangenheit. Ich weiß, dass ich mich bald verlieben werde."

Ihre letzte Beziehung zu dem Sportmanager Bernd Trendelkamp scheiterte im vergangenen Sommer. Insgesamt waren die beiden vier Jahre lang ein Paar und führten eine Fernbeziehung. "Durch die Entfernung konnten wir keine echte Nähe aufbauen. Das ist schade", plauderte Tatjana damals gegenüber Bild aus. Davor hatte sie einige Zeit Ferfried Prinz von Hohenzollern (✝79) gedatet.

Instagram / tatjana.gsell Tatjana Gsell, Realitystar

Getty Images Tatjana Gsell, TV-Bekanntheit

Könnt ihr nachvollziehen, dass Tatjanas Hund ein Trennungsgrund ist? Ja, wenn der auch ins Bett muss... Nein, über einen Hund würde ich mich freuen! Ergebnis anzeigen



