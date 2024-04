Nach langer Funkstille: Tatjana Gsell führt ein neues Leben

Tatjana Gsell (52) hatte sich im Jahr 2021 weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Doch am vergangenen Wochenende feierte die Reality-TV-Persönlichkeit mit ihrem Besuch bei der "Universum Boxing Night" so etwas wie ein Comeback – denn es war das erste Event, bei dem sie seit mehr als vier Jahren zu Gast war. Ihrem einstigen Party-Leben hat die 52-Jährige mittlerweile den Rücken gekehrt: Seit ihrer TV-Abstinenz führt sie ein ruhigeres Leben. "Tatjana ist jetzt langweilig geworden", beschreibt sie ihr neues Ich im Interview mit RTL. "Ich habe meine Ernährung komplett umgestellt, mein Leben komplett verändert", verrät Tatjana und fügt hinzu: "Abends rausgehen ist langweilig. Ich habe alles erlebt und es ist immer das Gleiche. Das ist einfach nicht mehr mein Leben." Statt wilde Partynächte zu feiern, steht das TV-Gesicht mittlerweile um sechs Uhr morgens auf und startet mit einem grünen Smoothie in den Tag.

Der Grund für Tatjanas gesünderen Lebensstil ist ein Schicksalsschlag in ihrer Familie. Die Tante der Reality-TV-Persönlichkeit leidet an Demenz und benötigt in ihrem Alltag Unterstützung. Darum kümmert sich die Blondine seit mehreren Monaten um ihr geliebtes Familienmitglied. "Natürlich verändert das einen und man denkt: 'Mein Gott, wie werde ich mal enden?' Deswegen lebe ich jetzt bewusster", gibt die 52-Jährige im Gespräch zu.

Neues Leben, neue Liebe? Passend zu ihrem neuen Ich ist die Blondine nun auch bereit, sich wieder zu verlieben. Im Interview mit Bild verriet die einstige Dschungelcamp-Kandidatin: "Männer-Detox ist nicht mein Ding. Ich bin bereit für eine neue Liebe." Wie ihr Traummann sein sollte, weiß die 52-Jährige dabei ganz genau: "Ich hätte gerne einen intelligenten Mann, mit dem ich mich gut unterhalten kann. Einen schlauen Kerl, der auch liebevoll ist."

