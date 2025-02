So würde sich Tatjana Gsell ihren absoluten Traummann backen

Seit über zwei Jahren geht Tatjana Gsell (53) schon als Single-Lady durchs Leben, hat das aber schon lange satt. "Verehrer gibt es genügend", berichtete sie gegenüber Promiflash bei der diesjährigen Dschungelparty von Julian F. M. Stoeckel (37), doch Mr. Right war offenbar noch nicht dabei. Was muss also ein Mann mitbringen, um das Reality-Sternchen um den Finger zu wickeln? "Ich liebe elegante Männer, ich finde sie sehr sexy im Anzug. Gepflegte Hände, generell gepflegtes Äußeres, charmant, liebevoll, romantisch", beschrieb die Kultblondine ihren Traummann.

Eine Sache ist ihr bei ihrem Mr. Perfect besonders wichtig, wie Tatjana gegenüber Promiflash betonte: "So eine Wertschätzung von einem Mann, dass nicht alles selbstverständlich ist. Dass man einfach hofiert wird, das liebe ich. Dass man Rosen bekommt, dass man einfach verehrt wird." Und wenn ein Mann all diese Eigenschaften habe, dann gewinne er laut ihr auch "vielleicht mal mein Herz".

Anfang der 2000er hatte sich Tatjana an der Seite des Schönheitschirurgen Franz Gsell einen Namen in der deutschen High Society gemacht. 2004 gelang ihr der Sprung in die Welt der Realitystars mit der Teilnahme an Formaten wie Big Brother und Die Alm. Ihre letzte Beziehung machte sie im Jahr 2018 öffentlich. Doch 2023 war zwischen ihr und dem ehemaligen Sportmanager Bernd Trendelkamp schon wieder alles aus und vorbei.

Instagram / tatjana.gsell Tatjana Gsell im April 2024

