Zwillinge? Gina-Lisa und Tatjana Gsell feiern im Partnerlook

Am gestrigen Dienstag traf sich die deutsche Prominenz bei der diesjährigen Bild Red Night in Frankfurt am Main. Zwei Frauen sorgten mit ihrem Look dabei wohl besonders für Aufmerksamkeit: Bei Gina-Lisa Lohfink (37) und Tatjana Gsell (53) bestand an diesem Abend Verwechslungsgefahr! Die beiden Blondinen hatten sich nicht nur getreu dem Motto in sehr ähnliche, kurze rote Cocktailkleider geschmissen. Die gleiche Frisur, das gleiche Make-up, die gleichen Gesichtszüge – die von Bild veröffentlichten Fotos des Events zeigen: Die Ähnlichkeit der beiden Frauen ist verblüffend!

Im April dieses Jahres meldete sich die 53-Jährige nach einer zweijährigen Öffentlichkeitspause zurück. Bereits damals fiel auf, dass Tatjana in der Zwischenzeit dem Beauty-Doc wohl einige Besuche abgestattet hatte. Mittlerweile ähnelt sie stark der 15 Jahre jüngeren Gina-Lisa. Lange blonde Haare, ein großer Schmollmund, üppige Oberweite und ein markantes Kinn. Tatjana selbst ist sich der Ähnlichkeit bewusst: "Ich kenne Gina-Lisa und mag sie sehr, wir könnten Schwestern sein." Auch das Erotik-Model äußerte sich zu Tatjanas neuem Style. Sie schien es gelassen zu sehen, nun ein eigenes Lookalike zu haben: "Tatjana macht alles richtig. Sie hat meine Visagistin und auch meinen Fotografen. Aber selbst die beste Kopie bleibt eine Kopie. Es gibt nur eine Gina-Lisa."

Mit ihrem Aussehen möchte die Big Brother-Bekanntheit aber wahrscheinlich nicht nur ihrer Freundin nacheifern – womöglich erhofft sie sich damit auch, dem ein oder anderen Mann zu imponieren. Der Reality-TV-Star wünscht sich nämlich eine neue Beziehung, wie sie gegenüber Bild verriet: "Männer-Detox ist nicht mein Ding. Ich bin bereit für eine neue Liebe."

Instagram / tatjana.gsell Tatjana Gsell im April 2024

PRIMKE,KLAUS/ Actionpress Tatjana und Franz Gsell bei einer Modenschau

