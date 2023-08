Nach vier Jahren Beziehung: Tatjana Gsell hat sich getrennt!

Tatjana Gsell (52) ist wieder zu haben. 2018 hatte die einstige Dschungelcamp-Kandidatin verraten, in einer glücklichen Beziehung zu sein. Seither war sie mit dem ehemaligen Sportmanager Bernd Trendelkamp durchs Leben gegangen. In den vergangenen Jahren war es jedoch sehr still um die TV-Bekanntheit geworden – sie hatte sich komplett zurückgezogen. Im Juli meldete Tatjana sich aber wieder zurück. Und nun verrät sie: Sie ist wieder Single!

Im Interview mit Bild bestätigt Tatjana nun ihr Liebes-Aus: Nach rund vier Jahren ist also alles aus und vorbei. Sie und Bernd führten eine Fernbeziehung – die große Entfernung zwischen Deutschland und Österreich führte letztlich zu ihrer Trennung. "Das war zu weit weg, über 500 Kilometer Fahrerei, um sich nur am Wochenende zu sehen, das ist mühsam gewesen. Durch die Entfernung konnten wir keine echte Nähe aufbauen. Das ist schade", erklärte die Blondine.

Ganz alleine ist Tatjana nach ihrer Trennung aber nicht. Immerhin hat sie ihren Chihuahua Horst an ihrer Seite. "Den habe ich zusammen mit Bernd geholt, er hat sich auch den Namen ausgedacht. Mein Hund ist aber auch ein richtiger Horst [...] sobald ich das Haus verlasse, ist Alarm", berichtet sie.

Kammerer,Bernd Tatjana Gsell, Januar 2018

Getty Images Tatjana Gsell im Oktober 2010

Getty Images Tatjana Gsell, TV-Bekanntheit

