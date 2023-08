Tatjana Gsell ist wieder Single: So muss ihr Traummann sein

Sie hat eine ganz klare Vorstellung! Anfang der 2000er hatte sich Tatjana Gsell (52) an der Seite des Schönheitschirurgen Franz Gsell einen Namen in der deutschen High Society gemacht. Vier Jahre später gelang ihr der Sprung in die Welt der Realitystars. Doch seit einigen Jahren ist es ruhig um die gelernte Kosmetikerin geworden. Im Juli meldete sich die Blondine dann wieder bei ihren Fans und verkündete kurze Zeit später, wieder Single zu sein. Von ihrem künftigen Mann hat Tatjana auch schon eine genaue Vorstellung.

"Liebevoll und treu muss er sein", sagt die 52-Jährige im Interview mit Bild. Doch das ist noch lange nicht alles: "Es muss eben auch ein Mann sein, der mit mir klarkommt – mit meiner Person, die ja in der Öffentlichkeit steht. Er sollte meinen Lifestyle mögen." Ihr neuer Partner müsse auch mit ihrer Optik klarkommen, denn Natürlichkeit könne sie nicht bieten. "Er sollte lustig sein, ich will lachen können. Schlechte Laune will ich nicht haben. Ich stehe zwischen 6 Uhr und 7 Uhr auf, bin ein fröhlicher Mensch, da will ich nicht morgens schon Stress bekommen", weiß Tatjana.

Kürzlich sprach die Blondine über das Aus ihrer vergangenen Beziehung mit dem ehemaligen Sportmanager Bernd Trendelkamp, die vier Jahre hielt. "Das war zu weit weg, über 500 Kilometer Fahrerei, um sich nur am Wochenende zu sehen, das ist mühsam gewesen. Durch die Entfernung konnten wir keine echte Nähe aufbauen. Das ist schade", erklärte sie gegenüber Bild.

Instagram / tatjana.gsell Tatjana Gsell, Realitystar

