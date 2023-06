Tatjana Gsell meldet sich nach langer Funkstille zurück!

Tatjana Gsell (52) ist wieder online. Anfang der 2000er hatte sich die Blondine an der Seite des Schönheitschirurgen Franz Gsell einen Namen in der deutschen High Society gemacht. 2004 gelang ihr dann der Durchbruch als Realitystar. Doch bereits seit einigen Jahren ist es ruhig um die gelernte Kosmetikerin. Nun meldet sich Tatjana nach langer Funkstille im Netz zurück bei ihren Fans!

"Ich wünsche euch Lieben ein heißes Wochenende", schreibt die 52-Jährige auf Instagram zu ihrem neusten Posting. Anstatt ihr Social-Media-Comeback auf ihrem alten Account zu feiern, hat sich die Blondine ein neues Profil erstellt. Das bleibt bei ihren Fans jedoch nicht unbemerkt und ihre Followerzahl wächst seither. Ob sich Tatjana auch schon bald wieder in einer TV-Show zeigen wird, bleibt vorerst ungewiss.

Zuletzt hatte die Blondine 2018 am Dschungelcamp teilgenommen. An Tag elf war für sie damals dann aber der Aufenthalt in der australischen Wildnis vorbei. Die heißbegehrte Dschungelkrone konnte stattdessen Jennifer Frankhauser (30) ergattern.

Getty Images Tatjana Gsell im Oktober 2010

Getty Images Tatjana Gsell, TV-Bekanntheit

Kammerer,Bernd Tatjana Gsell, Januar 2018

