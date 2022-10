"RTL Wasserspiele": Diese Prominenten planschen um den Sieg!

Das wird spritzig! Für manche Fernsehsendungen mussten Prominente schon so einiges über sich ergehen lassen. Im Dschungelcamp gibt es unliebsame Tierchen, im Sommerhaus der Stars unliebsame Mitbewohner. Doch ab und an geht es im Reality-TV auch mal sportlich zu. Zum Beispiel sind RTL Turmspringen und Let's Dance beliebte Formate. Jetzt geht bald eine neue Sendung an den Start – und bei der geht es für die Teilnehmer ins Wasser!

"RTL Wasserspiele" heißt die neue Show, die am 22. Oktober auf RTL ausgestrahlt wird. Die Sendung wird im Europapark in Rust gedreht. Acht Prominente müssen Herausforderungen im kühlen Nass meistern und dabei vollen Körpereinsatz zeigen. Mit dabei sind der "Let's Dance"-Teilnehmer Mathias Mester (36), der amtierende Dschungelkönig Filip Pavlovic (28), Realitystar Benjamin Melzer, Sänger Marc Terenzi (44), Princess Charming des Jahres 2022 Hanna Sökeland, Moderatorin Lola Weippert (26), Profi-Tänzerin Ekaterina Leonova (35) und Model Larissa Marolt (30).

Auf dem Foto, das RTL zur Show veröffentlicht hat, posieren die Promis schon einsatzbereit im Bikini. Als Moderatoren führen Laura Wontorra (33) und Jan Köppen (39) durch die Show. Auch Fans von Oliver Pocher (44) kommen auf ihre Kosten. Der Comedian wird bei den "RTL Wasserspielen" die Rolle des Bademeisters übernehmen und ganz genau beobachten, was die Stars so treiben. Auch der ehemalige DSDS-Sieger Prince Damien (31) soll als Sänger in einem der Spiele auftreten. Habt ihr schon Lust auf die Sendung? Stimmt in der Umfrage ab!

Franziska Krug/Getty Images for Ernsting's family "Let's Dance"-Star Mathias Mester

Getty Images Ekaterina Leonova, "Let's Dance"-Bekanntheit

Getty Images Lola Weippert beim Deutschen Fernsehpreis 2022

