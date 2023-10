Wilder Wellenspaß: Dieser Promi gewinnt "RTL Wasserspiele"!

Das ist die größte Wasserratte! Bei den großen RTL Wasserspielen beweisen die Promis heute Abend ihre Sportlichkeit im Wasser. Unter anderem Dominik Stuckmann (31), Elena Miras (31) und Zsolt Sándor Cseke (35) kämpfen um den Titel. In lustigen Spielen sammeln sie Punkte, aber am Ende kann es nur einen Gewinner geben: Dieser Promi gewinnt die "RTL Wasserspiele" in diesem Jahr!

Im Finale kämpfen Fernanda Brandao (40), Cecilia Asoro und Mimi Kraus (40) gegeneinander. Bei den Spielen müssen sie mit Meerjungfrauenflosse schwimmen oder Ringe einsammeln. Alle drei schwimmen um die Wette und holen noch mal alle Kraft aus sich raus. Am Ende setzt sich aber eine durch: Cecilia gewinnt das Finale und ist die Siegerin der Show!

Die Zuschauer waren trotz des spannenden Finales zwischendurch ziemlich gelangweilt. "An Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten. Wer denkt sich für Samstagabend einen solchen Müll aus? RTL-Niveau gute Nacht!", wetterte etwa ein Fan auf X.

RTL / Stefan Gregorowius Filip Pavlovic, Mimi Kraus, Fernanda Brandao und Cecilia Asoro bei den "RTL Wasserspielen"

RTL / Stefan Gregorowius Cecilia Asoro bei den "RTL Wasserspielen"

RTL / Stefan Gregorowius Mimi Kraus im Finale der "RTL Wasserspiele"

