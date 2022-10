Trotz guter Quoten: Zuschauer zerreißen "RTL Wasserspiele"

Die "RTL Wasserspiele" haben nicht alle überzeugt! Mit der Spielshow bringt der Sender ein brandneues Format auf den Bildschirm. Mit jeder Menge Eifer müssen Prominente sportliche Challenges im kühlen Nass absolvieren. Durch die Premiere führten Laura Wontorra (33) und Jan Köppen (39) und es liefen hochkarätige deutsche Stars wie Ekaterina Leonova (35) und Marc Terenzi (44) auf. Aber wie kamen die "RTL Wasserspiele" bei den Zuschauern an?

Entgegen der guten Quoten der "RTL Wasserspiele" wird in den Twitter-Kommentaren deutlich, dass die Zuschauer wenig begeistert waren. "Die Sendung ist der komischste Fiebertraum", klagte ein User sein Leid und stieß damit auf Verständnis. "Bei all dem, was wir da sehen, muss man immer im Kopf haben, dass irgendjemand bei RTL dachte, das wäre eine gute Idee", lautete ein weiterer Kommentar. Die Community scheint sich einig zu sein, der Sendung keine zweite Chance zu geben: "#rtlwasserspiele... kann weg". Ob es eine zweite Show geben wird, bleibt abzuwarten.

Dennoch scheint das neuartige Konzept erst mal ein großes Publikum vor den Fernseher gelockt zu haben. DWDL.de berichtete, dass die Auftaktfolge der "RTL Wasserspiele" quotentechnisch ein großer Erfolg war. Mit etwa 910.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erreichte das Format einen Marktanteil von 16,1 Prozent. Damit konnte sogar der Erfolgsschlager The Masked Singer auf dem Konkurrenzsender ProSieben vom Thron gestoßen werden.

