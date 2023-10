Mit Olli Pocher und Co.: Die Fans haten "RTL Wasserspiele"

Die "RTL Wasserspiele" sorgen wohl nicht für den erhofften Unterhaltungsfaktor. Die Show bringt einige Promis an ihre Grenzen: Die Sternchen müssen sich sportlichen Challenges im Wasser stellen, wobei sie weder Höhe noch Schnelligkeit scheuen dürfen. Insgesamt acht Stars kämpfen heute um einen Platz auf dem Siegertreppchen, darunter Elena Miras (31), Filip Pavlovic (29) oder Dominik Stuckmann (31). Oliver Pocher (45) führt als Co-Moderator durch den Abend. Doch wie kommt das Format bei den Zuschauern an? Die Show "RTL Wasserspiele" fällt bei den Fans knallhart durch!

Auf der Plattform X lässt das Publikum kein gutes Haar an der Show. "'RTL Wasserspiele' ist die überflüssigste Sendung im deutschen TV. Das sind keine Promis, das sind Zumutungen", wettert ein Zuschauer. "An Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten. Wer denkt sich für Samstagabend einen solchen Müll aus? RTL-Niveau gute Nacht!", klagte ein anderer Nutzer. In einem weiteren Beitrag heißt es: "Wirklich überzeugend ist das Format leider nicht. Sehr langsam, keine tatsächlichen Herausforderungen und es geht auch irgendwie um nichts. Sehr seichte Unterhaltung." Viele der Zuschauer empfinden die Sendung als langweilig und nervig.

Bereits im vergangenen Jahr konnte die Show trotz Erstausstrahlung nicht wirklich überzeugen. "Die Sendung ist der komischste Fiebertraum", hatte sich ein Zuschauer dazu geäußert. Auch die weiteren Fan-Kommentare fielen wenig begeistert aus. Allerdings hatten die Quoten trotz der vielen Kritiken das Gegenteil bewiesen: Mit etwa 910.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren hatte das Format einen Marktanteil von 16,1 Prozent erreicht.

RTL / Stefan Gregorowius Die Kandidaten der "RTL Wasserspiele" 2023

RTL / Stefan Gregorowius Dominik Stuckmann bei den "RTL Wasserspielen" 2023

RTL / Stefan Gregorowius Filip Pavlovic, Mimi Kraus, Fernanda Brandao und Cecilia Asoro bei den "RTL Wasserspielen"

