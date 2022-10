"RTL Wasserspiele": Welcher Promi gewinnt das große Finale?

Welcher Promi setzt sich bei den "RTL Wasserspielen" durch? Am Samstag war es endlich so weit: Die neue Sendung flimmerte zum ersten Mal über die TV-Bildschirme. Insgesamt acht VIPs mussten sich in dem Format verschiedenen Herausforderungen im Rulantica Wasserpark in Rust stellen – darunter die Temptation Island-Moderatorin Lola Weippert (26), der einstige Sommerhaus-Teilnehmer Benjamin Melzer und die Germany's next Topmodel-Bekanntheit Larissa Marolt (30). Doch welcher Kandidat gewinnt die goldene Badekappe?

Nach sechs nervenaufreibenden Spielen konnten sich der einstige Let's Dance Teilnehmer Mathias Mester (36), der Musiker Marc Terenzi (44) und Ben Melzer gegen die anderen Kandidaten durchsetzen. Im großen Finale mussten sie daraufhin einen Parcours meistern: Dabei mussten sie nicht nur rutschen, sondern auch über einen rutschigen Holzstamm balancieren. Die Hotties lieferten sich ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen – doch letztendlich war der 35-Jährige ein wenig schneller und holte sich den Sieg!

Über seinen Triumph freute sich das Model natürlich riesig. Nach seinem Sieg umarmte der Reality-TV-Star überglücklich seine bereits ausgeschiedenen Mitstreiter und hielt seine Trophäe hoch. "Ich fühle mich hervorragend. Ein Traum geht in Erfüllung, sage ich dir", jubelete er danach im RTL-Interview.

RTL Marc Terenzi bei "RTL Wasserspiele"

RTL Mathias Mester bei "RTL Wasserspiele"

RTL Benjamin Melzer bei "RTL Wasserspiele"

