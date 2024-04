Schon im Mai: Diese Promis treten bei "RTL Wasserspiele" an!

Die Fans der RTL Wasserspiele dürfen sich auch in diesem Jahr wieder über planschende Promis im TV freuen – und das Warten hat sogar schon bald ein Ende! 2024 geht die Show bereits am Pfingstwochenende an den Start, genauer gesagt am 18. Mai um 20:15 Uhr. Das verkündet nun RTL. Bislang kämpften die Teilnehmer im Oktober um den Titel des Königs oder der Königin der "RTL Wasserspiele". Der Schauplatz des feuchtfröhlichen Spektakels ist jedoch der gleiche wie zuletzt: Erneut dürfen die kampfeslustigen Reality-TV-Stars im Siam Park auf Teneriffa zeigen, was in ihnen steckt – dieses Mal in insgesamt acht Spielen. Die Moderation übernehmen Laura Papendick (35) und Jan Köppen (41). Oliver Pocher (46) verkörpert die Rolle des Bademeisters.

Doch wer stellt sich dem wilden Wellenspaß in diesem Jahr? Einige von ihnen wurden dieses Jahr bereits in verschiedenen Formaten gesichtet. So treten unter anderem der Let's Dance-Profitänzer Valentin Lusin (37), Realitystar Serkan Yavuz (31) oder auch die Make Love, Fake Love-Protagonistin Antonia Hemmer (24) an. Aber auch die Partysängerin Isi Glück und der Handballer Pascal Hens (44) sind am Start. Weiter werden der Freund von Klaudia Giez (27) Adriano Salvaggio, Moderatorin Nina Moghaddam (43) und Schauspielerin Jess Maura ihr Glück versuchen.

Im vergangenen Jahr kämpften unter anderem Dominik Stuckmann (32), Elena Miras (32), Cecilia Asoro, Mimi Kraus (40) und Fernanda Brandao (40) um den Sieg. Die drei letzten schafften es sogar bis ins Show-Finale. Letztendlich konnte dann aber nur eine Person den Pokal nach Hause holen: Die Kampf der Realitystars-Bekanntheit Cecilia gewann die "RTL Wasserspiele" 2023.

RTL / Stefan Gregorowius "RTL Wasserspiele"-Kandidat Serkan Yavuz

RTL / Stefan Gregorowius Cecilia Asoro bei den "RTL Wasserspielen"

