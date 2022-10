Spencer Webbs (†22) Freundin Kelly verrät das Babygeschlecht

Über diese Nachricht hätte sich Spencer Webb wohl ganz besonders gefreut. Im Juli verstarb der Football-Star der Oregon Ducks bei einem tragischen Unglück. Bei einem Ausflug am See stürzte der 22-Jährige beim Klippenspringen 90 Meter in die Tiefe und erlitt schwere Kopfverletzungen. Seine Freundin Kelly Kay traf dieser Verlust besonders hart. Nur einen Monat nach seinem Tod gab sie bekannt, dass sie ein Kind von dem verstorbenen Sportler erwartet. Nun verriet Kelly auch, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen bekommt!

Via Instagram teilte die 30-Jährige ein emotionales Video. In einem Trikot ihres verstorbenen Partners stand sie auf dem Footballfeld und richtete den Blick gen Himmel – bis ihre Liebsten ihr einen Eimer voll blauem Wasser über den Kopf schütteten. Kelly bekommt somit einen Jungen. "Ich weiß, dass du ihn ausgesucht hast, um mich zu beschützen. Er wird eine Legende sein, genau wie sein Daddy", schrieb die werdende Mama zu dem Clip und betonte: "Ich liebe euch beide für immer."

In ihrer Instagram-Story meldete sich Kelly ebenfalls mit rührenden Worten. "Ich weiß immer noch nicht, wie ich mich in diesem Leben zurechtfinden und vorwärtskommen soll. Ich versuche einfach mein Bestes, um für mein Baby gesund zu bleiben", gestand sie und bedankte sich für all die Liebe und Unterstützung, die ihr in dieser schweren Zeit zuteilwird.

Spencer Webb, Footballer

Kelly Kay mit ihrem Freund Spencer Webb

Kelly Kay, Influencerin

