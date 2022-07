Football-Star Spencer Webb (22) stirbt bei tragischem Unfall

Er hatte sein ganzes Leben noch vor sich. Spencer Webb stand mit 22 Jahren gerade erst am Anfang seiner Karriere – der junge Footballer spielte für die Oregon Ducks und hatte es geschafft, sich in den vergangenen Monaten einen Namen zu machen. Nun ereignete sich jedoch ein tragischer Unfall, bei dem der Sportler ums Leben kam: Spencer stürzte bei einem Ausflug in die Tiefe und starb.

Wie unter anderem People berichtet, war der 22-Jährige am Triangle Lake in Oregon ausgerutscht und knapp 90 Meter in die Tiefe gestürzt. Jede Hilfe kam zu spät – es handele sich wohl um einen Unfall. Spencers tragischer Tod hinterlässt eine große Lücke im Leben seiner Angehörigen, Freunde und Bekannten.

Zahlreiche Menschen aus Spencers Umfeld verliehen ihrer Trauer im Netz Ausdruck. "So voller Leben in jedem Moment des Tages. Dein Lächeln und deine Energie werden vermisst werden, Spencer", schrieb beispielsweise sein Coach Dan Lanning auf Twitter.

