Spencer Webbs (†22) Freundin Kelly Kay ist Mama geworden!

Kelly Kay hat ihr Baby auf die Welt gebracht. Die Blondine musste im vergangenen Jahr einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Ihr Partner Spencer Webb (✝22) verstarb bei einem tragischen Unfall. Ein Teil von dem Football-Profi wird aber weiterleben: Seine Partnerin verkündete kurz nach seinem Tod, dass sie ein Baby von ihm erwartet. Nun hat Kelly den gemeinsamen Sohn auf die Welt gebracht!

Via Instagram teilte Kelly ihren Fans die tollen Neuigkeiten mit: Ihr kleiner Sohn hat das Licht der Welt erblickt. Der Betitelung des Beitrags ist zu entnehmen, dass das Neugeborene am 30. März geboren wurde. Außerdem verriet die stolze Mama den Namen ihres Wonneproppens: Kelly und Spencers Sohn heißt Spider Webb.

In der Kommentarspalte wurde Kelly von Glückwünschen nur so überflutet. "Herzlichen Glückwunsch! Du bist so stark, Spencer schaut gerade zu euch runter" oder "Wie süß! Ich hoffe, eure Leben werden mit Gesundheit und unendlicher Liebe gefüllt sein", freuten sich die Follower.

Anzeige

Instagram / kellythekay Influencerin Kelly Kay mit ihrem Freund Spencer Webb

Anzeige

Instagram / kellykay Kelly Kay mit ihrem Sohn Spider

Anzeige

Instagram / kellykay Kelly Kay, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de