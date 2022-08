Nach seinem Tod: Spencer Webbs (†22) Freundin ist schwanger

Emotionale Neuigkeiten von Spencer Webbs Freundin. Vor einem Monat verstarb der Footballer der Oregon Ducks bei einem tragischen Unfall: Er stürzte bei einem Ausflug an einem See 90 Meter in die Tiefe und schlug sich den Kopf auf. Der Tod des 22-Jährige erschütterte die Sportwelt – seine Freundin Kelly Kay traf er aber natürlich besonders hart. Jetzt gab das Model bekannt, dass sie ein Kind von Spencer erwartet.

"Wir haben einen Engel erschaffen, bevor der Himmel einen bekam", begann sie ihren emotionalen Text unter einem Foto mit dem ersten Ultraschallbild ihres Babys. Spencers größter Wunsch sei es immer gewesen, einmal Vater zu sein: "Ich weiß, dass du der Beste von oben sein wirst." Dass Kelly ihren Nachwuchs, "Baby Webb", jetzt alleine großziehen muss, sei absolut surreal für sie. "Aber zu wissen, dass ich ein Stück von dir haben werde, hält mich aufrecht", erklärte die Influencerin.

Außerdem fügte Kelly noch einen Screenshot eines Chats zwischen ihr und ihrem verstorbenen Freund an, in dem die beiden sich über zukünftige Kinder unterhalten. Jetzt versuche sie, alleine für ihr Kind da zu sein. "Ich kann es kaum erwarten, die Person zu treffen, die halb du, halb ich ist. Ich liebe euch für immer, euch beide", schloss sie ihren Beitrag.

Getty Images Spencer Webb, Fotballer

Instagram / kellythekay Influencerin Kelly Kay mit ihrem Freund Spencer Webb

Instagram / kellythekay Influencerin Kelly Kay und Football-Star Spencer Webb

