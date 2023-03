Spencer Webbs (†22) Freundin Kelly posiert mit Babybauch

Kelly Kay lässt sich nackig ablichten! Im vergangenen Juli war der Football-Profi Spencer Webb (✝22) bei einem tragischen Unfall verstorben. Der Oregon-Ducks-Star stürzte beim Klippenspringen in die Tiefe und hatte sich eine schwere Kopfverletzung zugezogen. Ein Monat nach seinem Tod verkündete die Freundin des Sportlers, dass sie ein Baby erwartet. Bevor ihr Nachwuchs das Licht der Welt erblickt, begeistert Kelly nun mit einigen Nacktaufnahmen!

Via Instagram teilt Kelly am Dienstag einige Aufnahmen, die offenbar bei einem professionellen Schwangerschaftsshooting entstanden sind. Darauf ist zu sehen, wie sich die werdende Mama liebevoll an ihren prallen Babybauch fasst, während sie sich seitlich und splitterfasernackt vor der Kameralinse in Szene setzt. "Schöpfung vom feinsten", schreibt die Blondine zu den Bildern.

Im Interview mit People präsentiert Kelly weitere Einblicke von dem Shooting und verrät, wie sie die Schwangerschaft ohne ihren geliebten Spencer aushält. "Die Liebe, die in mir wächst und die Liebe, die ich für immer vom Himmel da oben haben werde, geben mir die Kraft und den Mut, weiterzumachen. Sie erinnern mich ständig daran, dass ich widerstandsfähig sein muss und gleichzeitig an die reinste Form der Liebe glaube", fügt sie hinzu.

Instagram / kellythekay Influencerin Kelly Kay mit ihrem Freund Spencer Webb

Instagram / kellythekay Kelly Kay, Influencerin

Instagram / kellykay Kelly Kay, Influencerin

