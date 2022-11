Nach Spencer Webbs (†22) Tod: Seine Freundin zeigt Babybauch

So groß ist das Baby von Kelly Kay schon! Im Juli machten traurige Nachrichten die Runde: Der Footballer Spencer Webb (✝22) starb bei einem tragischen Unfall: Bei einem Ausflug stürzte er knapp 90 Meter in die Tiefe. Einen Monat später gab seine Freundin Kelly bekannt, dass sie ein Kind von ihrem verstorbenen Partner erwartet. Nun zeigt die Influencerin ihren wachsenden Babybauch.

Am Sonntag teilte Kelly ein Video in ihrer Instagram-Story, in dem ihr nackter Babybauch zu sehen ist, während sie in einem schwarzen BH und einer grauen Lounge-Hose vor dem Spiegel steht. In der Aufnahme präsentiert die Blondine den Zuschauern zunächst ihren Bauch von vorne, bevor sie sich zur Seite dreht, um ihre sichtbar wachsende Babykugel aus einer anderen Perspektive zu zeigen.

Anfang Oktober teilte Kelly bereits das Geschlecht ihres Babys mit den Fans: In einem Trikot ihres verstorbenen Partners stand sie auf dem Footballfeld und richtete den Blick Richtung Himmel – bis ihre Liebsten ihr einen Eimer mit blauem Wasser über den Kopf schütteten. Kelly bekommt somit einen Jungen. "Ich weiß, dass du ihn ausgesucht hast, um mich zu beschützen. Er wird eine Legende sein, genau wie sein Daddy", schrieb die werdende Mama dazu.

Instagram / kellythekay Influencerin Kelly Kay mit ihrem Freund Spencer Webb

Instagram / kellythekay Kelly Kay, Oktober 2022

Instagram / kellythekay Kelly Kay, Influencerin

