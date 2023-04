Baby half Spencer Webbs (†22) Freundin Kelly aus Depression

Kelly Kay kann endlich wieder nach vorne blicken. Im vergangenen Jahr musste die Influencerin einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Ihr Freund Spencer Webb (✝22) verstarb nach einem tragischen Badeunfall. Kurz darauf erfuhr die Blondine von ihrer Schwangerschaft. Vor wenigen Wochen erblickte ihr gemeinsames Kind das Licht der Welt. Wie Kelly jetzt verrät, gab ihr Sohn ihr die Kraft, ihre Depression zu überwinden.

"Die Freude über das neue Baby hat mich aus der Depression geholt, in der ich mich befand", erzählt die Social-Media-Bekanntheit im Interview mit People. Ihr Sohn sei für sie nun der wichtigste Mensch in ihrem Leben. "Ich genieße jede Sekunde. Wenn er mich anlächelt, mit mir Blickkontakt aufnimmt, wenn wir zusammen schlafen und kuscheln und sogar die vollen Windeln und das Weinen – ich würde es um nichts in der Welt ändern", schwärmt Kelly.

Auch wenn Spencer nicht mehr bei ihnen ist, wolle die Influencerin, dass ihr gemeinsamer Sohn Spider mit dem Wissen aufwächst, wer sein Vater ist. "Wir haben überall Bilder im Haus. Wir haben so viele Erinnerungsstücke", erklärt sie. Kelly hoffe zudem, dass ihr Sohn irgendwann in die Fußstapfen des Footballspielers treten wird.

Anzeige

Instagram / kellythekay Influencerin Kelly Kay und Football-Star Spencer Webb

Anzeige

Instagram / kellykay Kelly Kay mit ihrem Sohn Spider

Anzeige

Instagram / kellythekay Influencerin Kelly Kay mit ihrem Freund Spencer Webb

Anzeige

Denkt ihr, Kelly wird bald mehr über ihren neuen Alltag als Mama berichten? Ja, ganz bestimmt! Da bin ich mir nicht so sicher. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de