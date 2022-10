Kelly Ripa fiel während Sex mit Mark Consuelos in Ohnmacht

Es hat einen Grund, warum Kelly Ripa (52) diese Story erzählt! Die Schauspielerin und ihr Mann Mark Consuelos, bekannt durch Riverdale, sind seit 1996 verheiratet und rund ein Jahr später kam ihr erstes Kind zur Welt. Nun blickte sie auf diese Zeit zurück. Einige Monate nach der Geburt hatte die TV-Bekanntheit ein traumatisches Erlebnis: Beim Sex mit Mark wurde Kelly plötzlich ohnmächtig!

Im Interview mit Entertainment Tonight sprach die Dreifach-Mama über den Vorfall. Aufgrund von zwei Zysten in ihren Eierstöcken wurde Kelly beim Liebesakt mit Mark ohnmächtig. Sie wachte danach erst im Krankenhaus wieder auf. Zum Glück wusste ihr Ehemann, was er zu tun hat, was laut ihr aber nicht selbstverständlich sei.

"Niemand hat zu der Zeit über die Unterstützung postnataler Frauen gesprochen – und was ihre Körper durchmachen könnten", betonte Kelly im weiteren Gespräch. All dies verarbeitete sie in ihrem Buch "Don't Let Your Husband Pick Your Death Clothes" (zu Deutsch: Lass deinen Ehemann nicht deine Todeskleidung auswählen). Der Titel hat auch was mit dem Vorfall zu tun. Denn als Mark sie 1997 ins Krankenhaus gefahren hat, zog er ihr einen Leotard an.

Anzeige

Getty Images Kelly Ripa, TV-Star

Anzeige

Instagram / kellyripa Kelly Ripa und Mark Consuelos mit ihren Kindern

Anzeige

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos im Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de