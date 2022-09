Als Menopause anfing: Kelly Ripa dachte, sie sei schwanger

Für Kelly Ripa (51) ist die Familienplanung endgültig abgeschlossen. 1996 heiratete die in New Jersey geborene Beauty ihren Schauspielkollegen Mark Consuelos, den sie einige Jahre zuvor am "All My Children"-Set kennengelernt hatte. Zusammen haben die Eheleute drei Kinder, die zwischen 1997 und 2003 auf die Welt kamen. Jetzt verriet Kelly, dass sie dachte, sie sei erneut schwanger, als ihre Menopause begann.

Im Gespräch mit Haute Living sprach die "Ugly Betty"-Darstellerin nun nicht nur über ihr neues Buch "Live Wire: Long-Winded Short Stories", sondern auch über den Moment, als sie dachte, sie würde ein weiteres Baby bekommen. "Ich fing an, täglich Schwangerschaftstests zu machen, aber dann sagte Mark vorsichtig: 'Könnte es einen anderen Grund geben, warum du deine Periode nicht bekommst?'", begann die 51-Jährige zu erzählen. Der Riverdale-Star habe seiner Frau dann ganz behutsam versucht klarzumachen, dass sie womöglich in der Menopause sei. Doch statt dem 51-Jährigen böse zu sein, war Kelly eher erleichtert: "Ich war wirklich dankbar, dass ich meinen Kindern nicht erklären musste, dass sie bald ihr neues Geschwisterchen kennenlernen würden".

Dass die Fernsehmoderatorin noch einmal schwanger sein könnte, wäre abgesehen von ihrem Alter jedoch gar nicht so abwegig gewesen – immerhin schwärmt das Paar immer wieder voneinander. So machte die dreifache Mutter ihrem Schatz anlässlich ihres Hochzeitstags eine kleine Liebeserklärung. "26 Jahre mit der Liebe meines Lebens", schwärmte sie damals unter einem Red-Carpet-Pic.

Getty Images Kelly Ripa, Schauspielerin

Getty Images Kelly Ripa und ihr Mann Mark Conseulos im Juni 2019

Getty Images Kelly Ripa auf einer Gala in NYC im November 2018

