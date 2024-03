Nach Drogenvorwurf: Kelly Ripa springt Andy Cohen zur Seite

Kelly Ripa (53) steht voll und ganz hinter ihrem Freund Andy Cohen (55), nachdem dieser von der ehemaligen "Real Housewives of New York City"-Beauty Leah McSweeney (41) beschuldigt wurde, Kokain zu nehmen. In einer aktuellen Episode ihres Podcasts "Let's Talk Off Camera" spricht die 53-Jährige mit Kyle Richards (55) über den Fall und nimmt Andy in Schutz. "Ich kenne ihn abseits der Kamera. Ich kenne ihn auch privat. Wir sind zusammen verreist. Wir sind zusammen in den Urlaub gefahren, als er noch keine Kinder hatte und ich habe noch nie eine Droge in seiner Nähe gesehen. Das regt mich so auf und macht mich wütend", lässt sie ihrer Wut freien Lauf.

Auch Kyle kann ihrer Kollegin da nur beipflichten. Obwohl sie den Host "nur professionell" kenne, habe sie nie Drogen in seiner Nähe gesehen. "Das hat mich wütend und wirklich traurig gemacht, weil ich das Gefühl habe, dass das die Zeit ist, in der wir im Moment leben. Es ist sehr gefährlich, solche Anschuldigungen zu erheben", erklärt die Noch-Ehefrau von Mauricio Umansky. Neben den beiden Reality-TV-Stars stärkten aber auch TV-Persönlichkeiten wie Lisa Vanderpump (63) und die "Real Housewives of New Jersey"-Beauty Margaret Joseph dem Moderator den Rücken.

Für den 55-Jährigen könnten diese Anschuldigungen Konsequenzen für seine Karriere haben. Denn mittlerweile nimmt das Ganze auch vor Gericht eine unschöne Wendung. Wie Page Six erst kürzlich berichtete, bekleckern sich aktuell die Anwälte der beiden nicht mit Ruhm. Während Andy die Klage der Beauty als "Erpressung" sehe, merken ihre Verteidiger an, dass der Fernsehstar Leah nur "verängstigen und einschüchtern" wolle. Alle Anschuldigungen gegen ihn weist Andy vehement zurück.

Getty Images Kyle Richards, Reality-TV-Star

Getty Images Andy Cohen im Oktober 2023

