Weihnachtskarte: So groß sind Kelly Ripas Kinder schon!

Kelly Ripa (52) zeigt, wie groß ihre Kinder schon sind! Gemeinsam mit ihrem Ehemann Mark Consuelos teilt die Schauspielerin drei Kinder: Michael, Lola und Joaquin, die 1997, 2001 und 2003 zur Welt gekommen sind. Mittlerweile sind die drei alle schon erwachsen – was die "All My Children"-Darstellerin jetzt mit einem neuen Schnappschuss unter Beweis stellt: Kelly zeigt stolz ihre großen Kinder!

Auf Instagram teilte die 52-Jährige eine ganze Bilderreihe mit Fotos ihrer drei Kids. "Throwback-Weihnachtskarten-Edition. Die Auswahl reicht von 2022 bis 2003", schrieb Kelly dazu. Auf dem aktuellsten Bild strahlen Joaquin, Lola und Michael in der Sonne und liegen sich in den Armen. Auf älteren Aufnahmen sieht man die drei als Kleinkinder, in schicker Kleidung oder auch mit Strohhüten.

Kelly hat in der Vergangenheit schon öfter über ihr Privatleben geplaudert und erzählt dabei auch gerne von ihrem Nachwuchs. "Ich wollte immer tolle, liebevolle, großzügige und aufmerksame Menschen erziehen, die professionell sind und höflich. Die nicht erwarten, dass die Welt ihnen zu Füßen liegt", gab sie kürzlich gegenüber Daily Mail preis.

Getty Images Kelly Ripa und ihr Mann Mark Consuelos im Juni 2019

Instagram / kellyripa Kelly Ripas Kinder Joaquin, Lola und Michael

Instagram / kellyripa Kelly Ripas Kinder Joaquin, Michael und Lola

