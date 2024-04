Cole Sprouse: Kelly Ripa und Mark Consuelos inspirieren ihn!

Der Schauspieler Cole Sprouse (31) verrät im "Let's Talk Off Camera with Kelly Ripa"-Podcast, dass die Beziehung zwischen Kelly (53) und ihrem Mann Mark Consuelos das Vorbild von ihm und seiner Freundin Ari Fournier (25) sei. "Ihr beide verkörpert eine Art von Männlichkeit und Weiblichkeit, die wir beide so bewundernswert finden", schwärmt er und fügt hinzu: "Und diese Definitionen von Männlichkeit und Weiblichkeit ändern sich so schnell für unsere und jüngere Generationen". Er sehe Mark und Kelly "als ein Zeugnis für die Kraft dieser Entwicklung".

Der "Lisa Frankenstein"-Star und das Model Ari Fournier gehen seit drei Jahren gemeinsam durchs Leben. "Wenn echte Kompatibilität in dein Leben kommt, fühlt sich fast alles in der Vergangenheit wie eine Lektion oder ein Sprungbrett zu dem an, was du jetzt erreicht hast", erzählt der Schauspieler und fügt hinzu: "Dies ist das erste Mal in meinem Leben, wo ich so ganz und gar in der Lage bin, ich selbst in einer Beziehung zu sein". Seine Freundin habe auf ihn "noch nie Druck ausgeübt", was den nächsten Schritt anbelange. Dadurch liebe er sie nur noch mehr und könne sich vollends auf sie einlassen.

Cole steht bereits sein ganzes Leben lang vor der Kamera und startete seine Karriere als Baby. Seinen Durchbruch hatte er in der Disney-Kultserie "Hotel Zack & Cody". Er und sein Bruder Dylan (31) nahmen sich eine Auszeit von der Schauspielerei, um sich auf ihre Bildung zu konzentrieren. Im Jahr 2017 startete er sein Comeback und verkörperte sechs Jahre lang den Charakter Jughead Jones in der Netflix-Serie Riverdale. Außerdem wirkte der Schauspieler an Filmen wie "Moonshot", "Five Feet Apart" oder "Lisa Frankenstein" mit.

