Das mochte Kelly Ripa an Mark Consuelos anfangs gar nicht!

Das nervte sie! Die US-amerikanischen Schauspieler Kelly Ripa (52) und Mark Consuelos haben sich im Jahr 1995 kennengelernt – ein Jahr später folgte die Hochzeit. Heute hat das Paar drei gemeinsame Kinder. Nach fast 27 Jahren Ehe reflektierten die "Hope and Faith"-Darstellerin und der Riverdale-Star nun über die Anfänge ihres Ehelebens. Kelly verriet dabei, was sie an ihrem Liebsten anfangs störte: Mark war extrem eifersüchtig!

"Es ist sehr schwer, mit jemandem verheiratet zu sein, der eifersüchtig ist", verriet die 52-Jährige über die Zeit kurz nach ihrer Hochzeit im Gespräch mit ihrem Mann in ihrem Podcast "Let's Talk Off Camera". Als konkretes Beispiel erzählte die dreifache Mutter von einem Abend, den die frisch Vermählten im Restaurant verbrachten. Der Kellner, der laut Kelly definitiv über 70 war, soll sie beim Aufnehmen der Bestellung mit "Principessa" angesprochen haben. Was sie selbst als Schmeichelei empfand, war für Mark Grund, einen Streit anzuzetteln. Der 51-Jährige bestätigte, dass er sehr aufgebracht war: "Ich war 25. Ich war wahnsinnig eifersüchtig", sagte er und fügte hinzu: "Heute bin ich es nicht mehr."

Zum 26. Hochzeitstag hatte Kelly im vergangenen Jahr ein Bild der beiden auf Instagram geteilt. Es ist ein Schnappschuss, auf dem sie vor einigen Jahren gemeinsam mit ihrem Mann auf dem roten Teppich posiert. "26 Jahre mit der Liebe meines Lebens", hatte die Schauspielerin darunter geschwärmt. Und auch der dreifache Papa ließ es sich nicht nehmen, seiner Liebsten zu gratulieren. "Alles Gute zum Hochzeitstag! 26 Jahre!", hatte er notiert.

Instagram / kellyripa Kelly Ripa und Mark Consuelos bei den Oscars im März 2023

Instagram / kellyripa Kelly Ripa und Mark Consuelos im Januar 2020

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos im Februar 2020

