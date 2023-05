27 Jahre verheiratet: Kelly Ripa und Mark feiern ihre Liebe

Auch nach 27 Ehejahren schweben Kelly Ripa (52) und Mark Consuelos immer noch auf Wolke sieben! 1995 lernten sich die beiden Schauspieler kennen und lieben, bereits ein Jahr später folgte die Hochzeit. In den darauffolgenden Jahre machten ihre drei gemeinsamen Kids die Turteltauben zu einer Familie. Nun durfte das Paar ein ganz besonderes Jubiläum feiern: Kelly und Mark sind seit 27 Jahren verheiratet!

Ihren Jahrestag feiern die 52-Jährige und ihr Liebster auf Instagram: "Die Liebe meines Lebens", schreibt Kelly zu einem Foto von ihrem Hochzeitstag, während die beiden auf einem weiteren Schnappschuss über beide Ohren grinsen. Doch auch ihre Fans zelebrieren 27 Ehejahre: "Die besten Co-Stars im Leben und großartige Co-Moderatoren bei 'Live with Kelly and Mark'", freut sich ein Social-Media-Nutzer.

Obwohl Kelly und Mark heute das Traumpaar schlechthin sind, hatten sie am Anfang ihrer Beziehung einige Probleme – der 53-Jährige war nämlich extrem eifersüchtig! "Es ist sehr schwer, mit jemandem verheiratet zu sein, der eifersüchtig ist", verriet Kelly in ihrem Podcast "Let's Talk Off Camera". "Heute bin ich es nicht mehr", ergänzte Mark daraufhin.

Instagram / kellyripa Kelly Ripa und Mark Consuelos mit ihren Kindern

Instagram / kellyripa Kelly Ripa und Mark Consuelos

Getty Images Mark Consuelos und Kelly Ripa im April 2023

