Die US-amerikanischen Schauspieler Kelly Ripa (51) und Mark Consuelos lernten sich 1995 am Set der Serie "All My Children" kennen und lieben. Inzwischen gehen die "Hope and Faith"-Darstellerin und der Riverdale-Star nicht nur schon viele Jahre gemeinsam durchs Leben, sie haben zudem auch drei gemeinsame Kinder: die Söhne Michael und Joaquin und Tochter Lola. Jetzt stand ein besonderer Tag in ihrer Ehe an: Kelly und Mark hatten nämlich ihren 26. Hochzeitstag – und den feierten sie unter anderem mit süßen Liebeserklärungen im Netz!

Auf Instagram teilte Kelly jetzt ein Foto, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Mann Mark vor vielen Jahren auf einem roten Teppich posiert: Auf dem Schnappschuss strahlen die beiden total verliebt um die Wette. "26 Jahre mit der Liebe meines Lebens", schwärmte die Schauspielerin zudem. Und auch der 51-Jährige ließ es sich nicht nehmen, seiner Liebsten zu gratulieren. "Alles Gute zum Hochzeitstag! 26 Jahre!", notierte er.

Aber nicht nur das Ehepaar feierte seine lange Liebe – auch die Fans freuten sich mit den beiden Turteltauben. "Herzlichen Glückwunsch!", "Wow, das ist wirklich inspirierend" oder auch "Ihr seid so ein schönes Paar", schrieben beispielsweise drei Supporter auf der Fotoplattform.

Instagram / kellyripa Kelly Ripa und Mark Consuelos

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos, US-amerikanische Schauspieler

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos im Februar 2020

