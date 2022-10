Mit 90 Jahren: Country-Legende Loretta Lynn ist verstorben

Im stolzen Alter von 90 Jahren schloss Country-Star Loretta Lynn für immer ihre Augen. Die US-amerikanische Sängerin und Songwriterin, die einen bahnbrechenden Erfolg mit ihrem Hit "Coal Miner's Daughter" oder "You Ain't Woman Enough (To Take My Man) hinlegte, sahnte zahlreiche Preise für ihr künstlerisches Schaffen ab. 18 Mal war sie für einen Grammy nominiert – drei Mal konnte sie die Trophäe mit nach Hause nehmen. Zudem hatte sie 21 Nummer-Eins-Singles und elf Nummer-Eins-Alben. Aber auch in der Filmbranche erreichte sie mit Klassikern wie "Coal Miner's Daughter" große Erfolge. Doch nun ist Loretta gestorben.

Gegenüber TMZ gab Lorettas Sprecher bekannt, dass die Musikerin am Dienstagmorgen auf ihrer Ranch in Tennessee verstorben ist. Er gab preis, dass die Country-Legende eines natürlichen Todes gestorben sei. Während sie ihren letzten Atem nahm, sei sie von ihrer Familie umgeben gewesen. Ihre Angehörigen hatten sich demnach noch von ihr verabschieden können.

Loretta war fast 50 Jahre lang mit ihrem Mann Oliver Lynn verheiratet. Die beiden gaben sich 1948 das Jawort, als die Schauspielerin erst 15 Jahre alt war. Das Paar hatte sechs gemeinsame Kinder. Zwei Kinder verstarben bereits vor der Sechsfach-Mama. Ihr Sohn Jack Benny Lynn wurde nur 34 Jahre alt. Ihre Tochter Betty Sue starb mit 64 Jahren an einem Emphysem.

