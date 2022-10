Viele Promis trauern um Country-Legende Loretta Lynn (†90)

Gestern machte eine traurige Nachricht die Runde: Die US-amerikanische Country-Sängerin Loretta Lynn (✝90) ist im Alter von 90 Jahren verstorben. Die Songwriterin hat während ihres Lebens eine beachtliche Karriere hingelegt: Beispielsweise wurde sie für ihre Leistungen als Musikerin 18 Mal für einen Grammy nominiert. Jetzt trauern nicht nur ihre Familie und unzählige Fans um sie – auch viele Stars weinen um das Ausnahmetalent: Nach dem Tod von Loretta meldeten sich inzwischen zahlreiche Promis zu Wort, um ihr Beileid zu bekunden.

Auf Instagram veröffentlichte beispielsweise die US-Musikerin Dolly Parton (76) ein Statement, mit dem sie ihre große Trauer ausdrückte. "Wir waren wie Schwestern in all den Jahren, die wir in Nashville verbracht haben – und sie war ein wunderbarer Mensch, ein wunderbares Talent, sie hatte Millionen von Fans und ich bin einer davon", schrieb die "Jolene"-Sängerin und fügte hinzu: "Ich werde sie sehr vermissen, wie wir alle. Möge sie in Frieden Ruhen."

Zudem meldeten sich unter anderem auch die Sänger LeAnn Rimes (40), Tim McGraw (55) und Carole King im Netz zu Wort. "Loretta Lynn hat den Weg für so viele von uns Frauen in der Country-Musik geebnet", betonte beispielsweise LeAnn auf Twitter.

Getty Images Dolly Parton, Sängerin

Getty Images Loretta Lynn im November 2008

Getty Images LeAnn Rimes im April 2019

