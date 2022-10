"Sommercamp": "She-Hulk"-Stars schwärmen von Dreharbeiten!

Sie haben die Zeit sehr genossen! Seit einigen Wochen dürfen alle Marvel-Fans mit "She-Hulk: Die Anwältin" das neueste Superhelden-Spektakel auf Disney+ verfolgen. Darin verkörpert Tatiana Maslany (37) She-Hulk, die Cousine von Bruce Banner alias der unglaubliche Hulk. Neben ihr gibt aber es noch weitere coole Charaktere zu bestaunen. Beispielsweise begeistert Jameela Jamil (36) in der Serie als sexy Schurkin Titania. Die Beauty habe die Zeit am Set geliebt – doch auch die anderen Stars hatten viel Spaß, wie sie Promiflash verrieten!

Im Interview mit Promiflash plauderten Josh Segarra (36) und Renée Elise Goldsberry (51) nun ein wenig aus dem Nähkästchen. Es brauchte nicht viel, um zu erkennen: Die beiden Stars denken gerne an die Zeit am Set zurück. "Es war ein bisschen wie im Sommercamp", schwärmte Josh mit einem breiten Lächeln. Selbst wenn die Dreharbeiten sehr lange und anstrengend waren, habe es den beiden viel Freude bereitet. "Ich würde sagen, dass die Szenen, in den die meisten Leute mitgespielt haben, auch die besten Momente ausmachten [...] das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum ich das mache", verriet Renée, die Mallory Book verkörpert.

Auch Mark Ruffalo (54) war am Set ab und an mit von der Partie. Mit dem Marvel-Star zusammenzuarbeiten, sei Josh ganz besonders im Gedächtnis geblieben. Somit konnte Josh gar nicht anders und machte ihm Komplimente. "Du bist eine Inspiration für mich und ich liebe dich", habe der einstige Arrow-Star zu Mark gesagt, ehe sie danach eine Szene zusammen drehten. Teil der "Hulk"-Adaption zu sein, sei für Josh und Renée extrem besonders. "Was mich sehr stolz macht [...] ist, wenn mein Sohn erzählt, dass sein Papa mit 'She-Hulk' befreundet ist [...] Ich fühle mich geehrt, ein Teil davon zu sein", offenbarte der Pug-Darsteller Promiflash.

